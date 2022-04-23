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Giriş Tarihi: 23.4.2022 16:01

Dışişleri Bosna Hersek depremi için mesaj yayınladı

DHA
Dışişleri Bosna Hersek depremi için mesaj yayınladı

Bosna Hersek’in Stolac kentinde gerçekleşen 5,7 şiddetindeki depremin ardından Dışişleri Bakanlığı geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanlığı'nca Bosna-Hersek'in Stolac şehrinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 'geçmiş olsun' mesajı yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bosna-Hersek'in Stolac şehrinde dün gece 5,7 şiddetinde bir deprem meydana geldiği, ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği ve maddi zarar meydana geldiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost ve kardeş Bosna-Hersek halkının acısını paylaşıyor; başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Felaket zamanlarında uluslararası iş birliğinin öneminin bilinciyle, Bosna-Hersek halkına her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuz bildirilmiştir. Türkiye her zaman Bosna-Hersek halkının yanında olmaya devam edecektir" denildi.

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Dışişleri Bosna Hersek depremi için mesaj yayınladı
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