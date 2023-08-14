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Giriş Tarihi: 14.8.2023 16:36 Son Güncelleme: 14.8.2023 16:50

Dışişleri’nden Ermenistan’a açık mesaj!

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’la Laçın Yolu konusunda anlaşmazlık yaşayan Ermenistan’a yönelik bir mesaj yayınladı. Mesajda, "Ermenistan'dan beklentimiz, provokatif adımlardan kaçınarak, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tanıması" ifadeleri kullanıldı.

İHA
Dışişleri’nden Ermenistan’a açık mesaj!

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ermenistan'dan beklentimiz, provokatif adımlardan kaçınarak, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tanıması, Karabağ'da bulunan Ermeni nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması için, 'Ağdam-Hankendi' ve diğer alternatif yolların kullanılmasına, ayrıca Azerbaycan'ın Ermeni nüfusunu yeniden entegre etme çabalarına destek vermesidir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı Laçın Yolu'ndaki durumla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi: "Türkiye, Laçın Yolu konusunda uzun zamandır devam eden tartışmaları yakından takip etmekte ve Azerbaycan'ın konuyla ilgili meşru endişelerini anlamaktadır. Ne yazık ki, Azerbaycan'ın uzun zamandır yüksek sesle dile getirdiği bu endişeler dikkate alınmamış ve bunun sonucunda Azerbaycan egemenlik hakları çerçevesinde uygun gördüğü önlemleri almıştır. Türkiye, Laçın Yolu konusunda Azerbaycan'a yönelik eleştirilerin haklı bir zemini bulunmadığı kanaatindedir. Halihazırda Laçın Yolu'ndan tıbbi geçişlerin sağlanması, ayrıca kapsamlı malzeme nakline uygun diğer güzergâhların da tahsis edilmiş olması, Azerbaycan tarafının iyi niyetle azami çabayı sergilediğini göstermektedir. Ermenistan'dan beklentimiz, provokatif adımlardan kaçınarak, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tanıması, Karabağ'da bulunan Ermeni nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması için, 'Ağdam-Hankendi' ve diğer alternatif yolların kullanılmasına, ayrıca Azerbaycan'ın Ermeni nüfusunu yeniden entegre etme çabalarına destek vermesidir. Türkiye, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için dost ve kardeş Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü, egemenliği ile insani alandaki çabalarının desteklenmesi ve durumu daha da ağırlaştırıcı eylemlerden kaçınılması gerektiğine inanmaktadır."

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Dışişleri’nden Ermenistan’a açık mesaj!
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