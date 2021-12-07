Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Dışişleri'nden Irak'taki terör saldırısına kınama
Giriş Tarihi: 7.12.2021 15:19

Dışişleri'nden Irak'taki terör saldırısına kınama

DHA
Dışişleri’nden Irak’taki terör saldırısına kınama

Dışişleri BakanlığıIrak'ın Basra şehrinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın Basra şehrinde bugün gerçekleştirilen bombalı bir saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Irak halkı ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz. Türkiye, kaynağı ne olursa olsun terörle mücadelesinde Irak halkı ve Hükümetinin yanında yer almaya devam edecektir" denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dışişleri'nden Irak'taki terör saldırısına kınama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA