Doç. Dr. Efsun Dindar açıkladı: La Palma’da felaket büyüyor! Nükleer patlamadan daha tehlikeli

Yaklaşık bir ay önce başlayan Kanarya Adaları'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı faaliyetinin ne zaman biteceğinin öngörülemediği belirtiliyor. Bu süreçte okyanusa akan lavların çevredeki su kaynakları ve sudaki habitat üzerindeki etkileri ne olacaktır?

Volkanik faaliyetler, doğadaki en güçlü olaylardan biridir. Bazı volkanik patlamalar ortaya çıkardıkları enerji bakımından nükleer patlamalardan bile çok daha güçlüdür.

Gaz hâlindeki maddeler açısından zengin kül bulutunun sıcaklığı 200 °C ila 700 °C olabilir. Atmosfere saçılan bu malzemeler patlamanın şiddetine göre atmosferde 40 kilometre yükseğe çıkabilir.

Lav akıntıları, zehirli gaz, volkanik kül ve asit yağmuru gibi tehlikelerin o bölge için ciddi tehditler oluşturmaktadır. Bu süreçte okyanusa akan lavların çevredeki su kaynakları ve sudaki habitat üzerinde yıkıcı etkileri olmaktadır. Ateş nehri olarak adlandırabileceğimiz lavlar aşırı sıcak ve metaller açısından zengin bir bileşene sahiptir. Aşırı sıcak olan lavların soğuk deniz suyuyla buluşması ile bir dizi kimyasal etkileşim meydana gelmekte ve ani soğumadan kaynaklı gaz bulutu oluşturmaktadır. Meydana gelen toksik gazın gözlerde, ciğerde ve deride rahatsızlık yaratma riski oldukça yüksektir. Ayrıca, lavın deniz suyuyla buluştuğu yerlerde meydana gelebilecek reaksiyonlar sonucu "volkanik döküntüleri fırlatabilecek" patlamaları meydana gelmesi de söz konusudur. Ortaya çıkan bu etkiler sudaki canlılığı yok etme noktasına getirebilecek güçtedir.

742 hektar alanın yok olduğu bildiriliyor. Adadaki doğal yaşam üzerindeki etkilerinin ilerleyen dönemlerde neler olacağı konusunda birkaç fikrinizi alabilir miyiz?

Volkan patlaması sonucunda, yok olan alanlarla birlikte oradaki biyoçeşitlilik de yok olmaktadır. Bitkiler, hayvanlar, bitki örtüsü, endemik türler maalesef tahrip olmaktadır. Açığa çıkan sıcak gazlar arasında karbondioksit, kükürt dioksit, azot, argon, metan ve karbon monoksit ile su buharı bulunmaktadır. Bu gazlar o bölgeyi solunmayacak hale getirmekte, soğumayla birlikte meydana gelen toz parçacıkları kadar küçük, kaya ve çakıl taşları kadar büyük olabilen kül yüzünden de su ve toprak verimliliğini kaybetmektedir. Doğal yaşamın tekrar eski haline dönmesi için uzun bir süreye ihtiyaç alacaktır.