Domates rekortmeni

İngiltere'de yaşayan Douglas Smith, tek bir gövdede en çok domates yetiştirme rekorunu kırdı. Guinness Dünya Rekorları, Smith'in 1269 domates yetiştirerek kendisine ait 839 domates rekorunu tarihe gömdüğünü 18 Mart'ta duyurdu. Independent sitesine göre başkent Londra'nın kuzeyinde yaşamını sürdüren Smith, bilgi teknolojileri yöneticisi olarak çalıştığını söyledi. Bahçeyle uğraşma hobisini 2014'te bir üst seviyeye çıkarmaya karar veren Smith, büyük ürünler yetiştirmeye başladı. Smith ilk başta balkabağı yetiştirdiğini, üç yıl sonraysa domatese geçtiğini kaydetti. 2020'de yaklaşık 3.2 kilogram ağırlığında bir domates yetiştiren bahçıvan, bu tarihlerde 6 yaşındaki oğlu Stellan'ın isteğiyle upuzun bir günebakan yetiştirdiklerini ifade etti. Smith bunun ardından tek bir gövdede en çok domates yetiştirme rekorunu kırmaya karar verdi. Bir gövdenin genellikle 12-30 çeri domates taşıdığını ve sayının zaman zaman 50'ye çıkabildiğini açıklayan Britanyalı, kararın ardından bilimsel araştırma yapmaya ve yetiştireceği toprağı seçmek için örnekleri test ettirmeye başladı. Bu başarıya rağmen Smith mücadeleye devam edeceğini söyledi. Bahçıvan tek bir bitkide en çok domates rekorunu kırmayı umduğunu belirtti.