Donald Trump cinsel taciz ve iftiradan suçlu bulundu





"BU BİR DÜZMECE VE YANLIŞ HİKAYE"

Davanın duruşmalarına katılmayan Trump, ilk kez yasal olarak cinsel saldırıdan suçlu bulundu. Davanın ceza mahkemesi yerine hukuk mahkemesinde görülmesi nedeniyle Trump'ın "cinsel suçlu" olarak kayıt yaptırması gerekmiyor. Davaya ilişkin daha önceki açıklamalarında Carroll'ın avukatını "siyasi bir ajan", tecavüz iddiasını ise "uydurma bir aldatmaca" olarak nitelendiren Trump, "Bu bir düzmece ve yanlış hikaye. Cadı avı" ifadelerini kullanmıştı.



DURUŞMADA İKİ TACİZ MAĞDURU KADIN DA İFADE VERDİ

Jüri dava kapsamında ayrıca, Trump tarafından cinsel tacize uğradıklarını iddia eden Jessica Leeds ve Natasha Stoynoff'u da dinledi. Leeds, 1979 yılında uçakta seyahat ettiği sırada yan koltukta oturan Trump'ın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürmüştü. Stoynoff ise, 2005 yılında röportaj yapmak üzere Trump'ın Florida'daki malikanesine gittiğini ve Trump'ın burada kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.