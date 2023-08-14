Donald Trump'dan yargıca "Kışkırtıcı ifadeler" tepkisi! Parmaklıkları işaret etti

DUNCAN'I DA HEDEF ALDI: BAŞARISIZ

Donald Trump, yarın Fulton Bölge Mahkemesinde tanıklık etmek üzere çağrılan Cumhuriyetçi eski Georgia Vali Yardımcısı Jeff Duncan'ı da hedef aldı. Duncan'ı "başarısız" diye niteleyip mahkemede ifade vermemesi gerektiğini savunan Trump, şunları kaydetti:

"Onu çok az tanıyorum ama o, bu cadı avının en başından beri Georgia'da meydana gelen seçim sahtekarlığını araştıranlar için kötü bir felaketti. Neler olup bittiğini öğrenmek için bir özel oturum yapmayı reddetti, Cumhuriyetçiler arasında destek görmedi (onu desteklemeyi reddettim) ve başından sonuna kadar hakikat ile savaştı."