Donbass geriliminde yeni gelişme! Putin ve Biden görüşecek...

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim ile ilgili bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşecek. Bir Beyaz Saray yetkilisi, iki liderin görüşmede ülkeler arasındaki güvenlik görüşmelerini ve Avrupa'daki durumu masaya yatıracağını söyledi. ABD'li yetkili, iki lider arasında konuya ilişkin yapılacak ikinci görüşmede, Biden'ın Putin'e "diplomatik bir yol" önereceğini ancak sınıra yığılan Rus askeri nedeniyle "ciddi" endişe duyulduğunu da ileteceğini söyledi.