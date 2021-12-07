Donbass krizi tırmanıyor! Almanya’nın yeni başbakanından Rusya’ya sert sözler...

RUSYA'YA SERT UYARI

Rusya'nın, Ukrayna sınırındaki askeri hareketliğiyle ilgili bir soru üzerine Scholz, Avrupa'da güvenlik ve iş birliğinin daha önce üzerine anlaşma sağlanan prensiplerle olacağını, bunların sınırlara dokunulmazlığı da içerdiğini kaydetti.

Almanya'nın, Avrupa ülkelerinin ve ABD'nin, Ukrayna'nın sınırında görülen askeri hareketlilikten endişe duyduğunu ifade eden Scholz, "Ukrayna'nın tehdit edilmesi kabul edilemez bir durum olur." dedi.