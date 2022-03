Donbass ve Kırım’ı müzakere edebiliriz

Rusya- Ukrayna savaşında 13'üncü gün geride kaldı. Rusya başkent Kiev 'in çevresindeki kentler dahil birçok şehri kuşattı. Savaşın ortasında kalan çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Ukraynalıların kaçışı sürerken geride kalanların Rus ordusuna karşı mücadelesi devam ediyor. Amerikan ABC News kanalına açıklamalarda bulunan Vladimir Zelenski , bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Ölümlerin işgalcilerin suçu olmasına rağmen asıl sorumluluğun Batı 'da olduğunun altını çizen Zelenski, Kırım ve Donbass ayrılıkçı bölgelerinin tanınma olasılığıyla ilgili bir soruya, "Bunu tartışabilir ve oradaki insanların nasıl yaşayacakları konusunda bir uzlaşma bulabiliriz. Benim için en önemlisi, Ukrayna'nın parçası olmak isteyen insanların bu bölgelerde nasıl yaşayacağıdır. Bu nedenle konu, sadece tanımaktan çok daha karmaşık" yanıtını verdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'e müzakereleri başlatma ve diyalog kurma çağrısında bulunan Zelenski, Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda ise "NATO'ya gelince, uzun süre önce NATO'nun Ukrayna'yı kabul etmeye hazır olmadığını fark ettikten sonra bu konudan soğudum. İttifak çelişkilerden ve Rusya'yla cepheleşmekten korkuyor" diye konuştu. Sıradan insanların Rus askerlerine karşı koyduğunun altını çizen Zelenski, "Bugün buradayız yarın Polonya Almanya ... Bu iş çok ciddi' dedi. "Bugün bizim başımıza gelen yarın başkalarının da başına gelebilir" diyen Zelenski, Kiev'i terk etmeyeceğinin altını çizdi. Ukrayna lideri, "Putin'e bir mesajınız var mı?" sorusuna ise "Bu savaşı durduracak gücü var. Bu savaşı başlatanın kendisi olduğuna inanmasa da savaşı durdurmak onun elinde olan bir şey, bunu kesinlikle bilmeli" cevabını verdi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ilk kez başkanlık ofisindeki masasının başından halka seslenerek ülkeden kaçtığı iddialarına cevap verdi. Zelenski, "Kiev'de kalıyorum. Saklanmıyorum, kimseden korkmuyorum" ifadelerini kullandı. Herkesin sahada savunmada olduğunu belirten Zelenski, "Herkes olması gereken yerde. Ben Kiev'deyim, ekibim de benimle" dedi. Ukrayna lideri, "3. tur müzakerelerin son olduğunu söylemek isterdik ancak gerçekçiyiz. Bu nedenle, halka 'bu şekilde barışa varacağız' demek için yol bulana kadar müzakerelerde konuşacağız ve ısrar edeceğiz" şeklinde konuştu.UKRAYNA Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, "Bugün Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan tebrik mesajı söyleyemeyeceğim. O kadar çok ölüm, zulüm var ki..." diyerek başladığı mesajında Sumi'nin tekrar bombalandığını, Mariupol'de bir çocuğun susuzluktan öldüğünü belirtti. "Tam bir Nazi uygulaması" değerlendirmesini yapan Zelenski, "Kiev'e, Odessa'ya, Harkiv'e ... her yere, on binlerce kişiye saldıracaklar. Ölümler işgalcilerin suçu ama sorumluluk Batı'da" diye konuştu.Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Letonya ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel hayatını gündeme getirmesi dünya basınına damga vurdu. Putin'e 'Savaşı durdur' çağrısı yapan Blinken, 1 yaşındaki kardeşi Viktor'un 900 günlük Leningrad kuşatması sırasında öldüğünü gündeme getirdi. Putin'in hayatına atıf yaparak, "Her Rus, İkinci Dünya Savaşı sırasında, Leningrad halkının sistematik olarak aç bırakıldığını ve zulme uğradığını bilir." diye sözlerine başlayan Dışişleri Bakanı, "Bu kuşatma, bir yaşındaki erkek kardeşi hayatını kaybeden Başkan Putin'inki de dahil olmak üzere milyonlarca Rus ailesini etkiledi" dedi. Blinken, "Şimdi Rusya, Mariupol gibi şehirleri aç bırakıyor. Bu utanç verici. Rus güçlerinin aralıksız bombardımanını sürdürdüğü güneydeki liman kenti Mariupol'de yüz binlerce insan aç ve susuz kaldı. Birleşmiş Milletler, aileler için güvenli geçişler talep ediyor. Ancak, ateşkes sağlamak için önceki iki çaba başarısız oldu ve Rus birlikleri insanların ülkeyi terk etmesini engelledi" ifadelerini kullandı.RUSYA Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da 2 bin 482 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı. Açıklamaya göre, Ukrayna ordusuna ait toplam 866 tank ve çeşitli zırhlı araç, 91 çok namlulu roketatar, 317 obüs ve havan topu, 634 özel askeri araç ve 81 insansız hava aracı (İHA) yok edildi.BIRLEŞMİŞ Milletler (BM) Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 2 milyon 11 bini aştığını duyurdu. BM verilerine göre, Ukraynalı mültecilerin yarısından fazlası Polonya'ya geçti. Polonya'yı sırasıyla Macaristan, Slovakya, Moldova, Romanya, Rusya, Belarus ve diğer Avrupa ülkeleri takip ediyor.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik açıklamalarda bulundu. Ukrayna'daki durumun kontrolden çıkma riski bulunduğunu söyleyen Stoltenberg, "Ukrayna'da 2 milyon kişi kaçtı. Sivillerin hedef alınması insanlık suçu" dedi. Stoltenberg, Rusya'ya savaşı genişletmekten kaçınma ve durdurma çağrısı yaptı.RUSYA, İran, Suriye ve Kuzey Kore'yi geçerek 10 günde dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi konumuna geldi. Küresel yaptırım izleme veri tabanı Castellum.ai'nin verilerine göre, Rusya 22 Şubat'tan itibaren 2 bin 778 yeni yaptırıma maruz kaldı. Böylece Rusya'ya uygulanan yaptırımların sayısı toplam 5 bin 530'u aştı.