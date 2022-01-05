Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan
'da hükümetin istifasıyla sonuçlanan protesto gösterilerine ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini ve ülkenin istikrarının önemli olduğunu belirterek olayların en kısa sürede yatışması temennisinde bulundu. Açıklamada, "Kazakistan'da 2-3 Ocak 2022 tarihlerinde başlayan ve hükümetin istifasıyla sonuçlanan protesto eylemlerini yakından takip ediyoruz. Dost Kazakistan'ın istikrarına önem atfediyoruz" ifadesi yer aldı. Kardeş Kazak halkının barış ve huzurunun temenni edildiği vurgulanan açıklamada, "Kazakistan yönetiminin, bu krizin üstesinden geleceğine yönelik inancımız tamdır. Kazakistan halkının sağduyusuna güveniyor ve olayların en kısa sürede yatışmasını temenni ediyoruz" denildi. Ülkede, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına yapılan zamma karşı başlatılan gösteriler nedeniyle daha başkent Nur Sultan
, Almatı şehri ve Mangistau
eyaletinde OHAL ilan edildi. Gösteriler ikinci gününde de devam etti ve protestocular bazı devlet binalarına girdi.