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Giriş Tarihi: 4.4.2022 15:55

Dost olmayan ülkelere yaptırım kararı alan Rusya'dan 52 'dost' ülkeyle ilgili de yeni karar! Uçuşlar tekrar başlıyor

AA
Dost olmayan ülkelere yaptırım kararı alan Rusya’dan 52 ’dost’ ülkeyle ilgili de yeni karar! Uçuşlar tekrar başlıyor

Rusya lideri Putin'in imzasıyla dost olmayan ülkelere vize kısıtlaması getirilirken, 52 'dost' ülkeye ise uçuşlar yeniden başlatıldı. Konuyla ilgilil açıklama yapan Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Kovid-19 salgını nedeniyle tarifeli ve charter uçuşlara yönelik uygulanan önlemlerin 9 Nisan'da kaldırılacağını belirtti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, 9 Nisan itibarıyla 52 "dost" ülkeyle uçuşların tekrar başlatılacağını bildirdi. Mişustin, başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Kovid-19 salgını nedeniyle tarifeli ve charter uçuşlara yönelik uygulanan önlemlerin 9 Nisan'da kaldırılacağını belirtti.

9 NİSAN'DA BAŞLIYOR

Rus vatandaşlarının, çok sayıda ülkeye kısıtlama olmadan uçabildiklerini anımsatan Mişustin, "9 Nisan itibarıyla da Arjantin, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın dahil olduğu 52 dost ülkeye uçuşlar tekrar başlayacak." dedi.

BENZER BİR KAPATMA KARARI ALINMIŞTI

Yaptırımlar nedeniyle AB ve ABD, Rus uçaklarına hava sahasını kapatma kararı almış, Rusya da benzer bir yaptırım kararını yürürlüğe koymuştu.

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Dost olmayan ülkelere yaptırım kararı alan Rusya'dan 52 'dost' ülkeyle ilgili de yeni karar! Uçuşlar tekrar başlıyor
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