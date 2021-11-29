DSÖ’den dikkat çeken Omicron varyantı değerlendirmesi: Kanıt yok...

Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüsün B.1.1.529 varyantı ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mutasyonun daha fazla bulaşma riski taşıdığına yönelik iddiaları değerlendiren DSÖ, Omicron varyantının, daha hızlı yayıldığına ve Delta dahil olmak üzere Kovid-19'un diğer varyantlarına kıyasla daha şiddetli hastalığa neden olduğuna dair net bir kanıt olmadığını bildirdi.
"KANIT YOK"
Omicron'un Delta dahil diğer varyantlara kıyasla daha bulaşıcı olup olmadığının ve kişiden kişiye daha kolay yayılıp yayılmadığının net olmadığı vurgulana açıklamada, bununla beraber Afrika'nın güneyindeki ülkelerde Kovid-19 testi pozitif çıkan insanların sayısının arttığına dikkat çekildi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Açıklamada, bu durumun Omicron'dan mı yoksa diğer faktörlerden mi kaynaklandığını anlamak için epidemiyolojik çalışmaların sürdüğü aktarıldı. DSÖ, ayrıca Omicron'un, Kovid-19'un diğer varyantlarına kıyasla daha şiddetli hastalığa neden olup olmadığının henüz net olmadığını kaydetti.