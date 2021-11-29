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Giriş Tarihi: 29.11.2021 10:12 Son Güncelleme: 29.11.2021 10:15

DSÖ'den dikkat çeken Omicron varyantı değerlendirmesi: Kanıt yok...

AA
DSÖ’den dikkat çeken Omicron varyantı değerlendirmesi: Kanıt yok...

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan koronavirüsün Omicron varyantı ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) deperlendirmede bulundu. Afrika'nın güneyindeki ülkelerde koronavirüs vakalarının arttığına dikkat çekildi. Omicron varyantı ile ilgili ise koronavirüsündiğer varyantlarına kıyasladaha şiddetli hastalığa neden olduğuna dair bir kanıt yok denild.

Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüsün B.1.1.529 varyantı ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mutasyonun daha fazla bulaşma riski taşıdığına yönelik iddiaları değerlendiren DSÖ, Omicron varyantının, daha hızlı yayıldığına ve Delta dahil olmak üzere Kovid-19'un diğer varyantlarına kıyasla daha şiddetli hastalığa neden olduğuna dair net bir kanıt olmadığını bildirdi.

"KANIT YOK"

Omicron'un Delta dahil diğer varyantlara kıyasla daha bulaşıcı olup olmadığının ve kişiden kişiye daha kolay yayılıp yayılmadığının net olmadığı vurgulana açıklamada, bununla beraber Afrika'nın güneyindeki ülkelerde Kovid-19 testi pozitif çıkan insanların sayısının arttığına dikkat çekildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Açıklamada, bu durumun Omicron'dan mı yoksa diğer faktörlerden mi kaynaklandığını anlamak için epidemiyolojik çalışmaların sürdüğü aktarıldı. DSÖ, ayrıca Omicron'un, Kovid-19'un diğer varyantlarına kıyasla daha şiddetli hastalığa neden olup olmadığının henüz net olmadığını kaydetti.

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DSÖ'den dikkat çeken Omicron varyantı değerlendirmesi: Kanıt yok...
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