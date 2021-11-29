DSÖ’den dikkat çeken Omicron varyantı değerlendirmesi: Kanıt yok...

Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüsün B.1.1.529 varyantı ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mutasyonun daha fazla bulaşma riski taşıdığına yönelik iddiaları değerlendiren DSÖ, Omicron varyantının, daha hızlı yayıldığına ve Delta dahil olmak üzere Kovid-19'un diğer varyantlarına kıyasla daha şiddetli hastalığa neden olduğuna dair net bir kanıt olmadığını bildirdi.