DSÖ’den Omicron uyarısı: Durumumuz tehlikede

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün en üst karar alma organı Dünya Sağlık Asamblesinin (DSA) özel oturumunun açılışında konuştu. Omicron varyantının ortaya çıkmasının dünyanın gelecekteki salgınlarla mücadelesi için yeni bir anlaşmaya ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini belirten Ghebreyesus, "Daha sağlıklı, daha güvenli ve daha adil bir geleceğe yatırım için seçim yapmanın zamanının geldiğini" vurguladı.

"KÜRESEL ÇAPTA YÜKSEK RİSK OLUŞTURUYOR"

Ghebreyesus, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Botsvana'ya bazı Batılı ülkelerin seyahat yasağı getirmesine tepki gösterdi.

Bu ülkelere Kovid-19'in yeni varyantını tespit edip DSÖ'ye bildirdikleri için cezalandırmak yerine teşekkür edilmesi gerektiğini ifade eden Ghebreyesus, "Henüz Omicron'un daha fazla bulaşıcı olduğunu, daha şiddetli hastalığa ve enfeksiyon riskine yol açtığını ve aşıları savuşturma riskinin daha fazla olduğunu bilmiyoruz. DSÖ'deki ve dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları bu soruları yanıtlamak için ivedilikle çalışıyor." bilgisini paylaştı.