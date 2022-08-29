‘Dugin suikastını yapan casus öldürüldü’ iddiası

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "akıl hocası" olarak kabul edilen siyaset bilimci Aleksandr Dugin'in kızı Daria Dugina'yı öldürdüğü iddia edilen kadının da ölü bulunduğu ileri sürüldü. Rus istihbaratı, Ukraynalı Natalya Vovk isimli kadını, Dugina'nın aracına bomba koymakla suçlamıştı. Rusya, Vovk'un Estonya'ya kaçtığını oradan da Avusturya'ya geçtiğini ileri sürmüştü. Avusturya basınına göre Vovk, kaldığı kiralık dairede ölü bulundu. İddialara göre vücudunda 17 bıçak darbesi tespit edildi.