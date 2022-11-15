Dün 8 milyar kişi olduk

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), dünya nüfusunun dün 8 milyar kişiye ulaştığını bildirdi. UNFPA'nın yayımladığı rapora göre, dünyanın 2030'da 8.5 milyar, 2050'de 9.7 milyar, 2100'de 10.4 milyar kişiye ulaşacağı tahmin ediliyor. 1970'lerden bu yana azalan dünya nüfusundaki artış hızı, 2020'de ilk kez yıllık yüzde 1'in altına düştü. Dünyanın 7 milyardan 8 milyar kişiye yükselmesi yaklaşık 12 yıl sürerken, 9 milyara ulaşmanın ise yaklaşık 14.5 yıl (2037'ye kadar) sürmesi bekleniyor.Bugün, 1990 yılındakinden daha az nüfusa sahip 17 ülke bulunurken, bu ülkelerin hepsi Doğu Avrupa'da yer alıyor. Güney Avrupa ve Doğu Asya'da da nüfusun azaldığı bazı ülkeler bulunuyor. Dünya nüfusunun 7 milyardan 8 milyara kadar yükseldiği sürede nüfus artışının büyük çoğunluğu, alt-orta ve düşük gelirli ülkelerde meydana gelirken, sadece 250 milyonluk artış üst-orta ve yüksek gelirli ülkelerde gerçekleşti. Yeni 1 milyarı oluşturanların yarısının Asya'dan olduğunu açıkladı. Afrika, 400 milyon ile nüfus artışının görüldüğü ikinci en büyük bölge. Hindistan 177 milyon ile ilk sırada yer alırken Çin 73 milyonla ikinci, Nijerya ise 60 milyonla üçüncü sırada yer aldı. AA