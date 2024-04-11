Dünya ahlakı pusulasını yitirdi

Batılı müttefiklerini arkasına alan terör devleti İsrail, tüm dünyanın gözü önünde 7 Ekim 2023'ten bu yana aralıksız ölüm yağdırdığı Gazze Şeridi'ni bayramın ilk günü de vurmaya devam etti. Ramazan ayı boyunca 200'e yakın toplu katliam yapan İsrail bütün uyarılara bütün tepkilere rağmen saldırılarını sürdürdü. İsrail, bu süreç boyunca başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşların da varlığının sorgulanmasına neden oldu. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Amina Muhammed, insanlığın Gazze konusunda "ahlaki pusulasını" yitirdiğini söyledi. Gazze konusunda neden sessiz kaldığının sorulması üzerine Muhammed, kendisinin BM Genel Sekreterine bağlı olduğunu ve Genel Sekreter Antonio Guterres'in tüm açıklamalarına katıldığını kaydetti.Muhammed, kişisel açıklama yapma durumunda olmadığını belirterek, "Ancak benim için en büyük endişe insanlık olarak, uluslararası toplum olarak, Gazze konusunda ahlaki pusulamızı yitirdik" değerlendirmesinde bulundu. Acilen adım atılması gerektiğini kaydeden Muhammed, çok geç kalındığını vurguladı. Muhammed, sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde Gazze'de "bir nesil" kaybedildiğini ifade etti. Temel hakların inkâr edildiği Gazze'de sadece yeniden altyapı inşasının sorunlarını çözemeyeceğini belirten Muhammed, "Burada insanlar, toplumlar ve hayatlar var" dedi.