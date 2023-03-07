Dünya basınından Kılıçdaroğlu yorumu: Hiç seçim kazanamadı

Dünya basınında Türkiye seçimlerine dair yakın ilgi sürüyor. Her fırsatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığına soyunan Batı basını bir süredir gözünü Altılı Masa'da yaşananlara dikmiş durumda. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz günlerde masayı terk etmesinin ardından hayal kırıklığına uğrayan yabancı medya kuruluşları önceki akşam muhalif kanadın yeniden bir araya gelip aday belirleme sürecine ise "72 saatlik siyasi dram" yorumunu yaptı. Altılı Masa'nın adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olmasına dair yapılan haberlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şansının daha yüksek olduğu itiraf edildi. İşte Kılıçdaroğlu'nun aday ilan edilmesi ve o süreçte yaşananlara dair Batı medyasına yansıyan bazı haberler:Haberde, "Bazıları 74 yaşındaki iktisatçı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 20 yıl sonra Erdoğan'ı koltuğundan edecek karizmadan yoksun olduğunu söylüyor" ifadelerine yer verildi.Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını kullandığı haberde, "Bu adam Erdoğan'ı yenmek istiyor. Şansı var mı?" başlığını attı.Analizde, "Kılıçdaroğlu geçtiğimiz 13 yıl içinde Erdoğan'a karşı hiçbir genel seçimde veya cumhurbaşkanlığı seçiminde zafer kazanamadı" sözlerine yer verildi."Türk muhalefeti, 2023 seçimlerinde Erdoğan'a meydan okumak için Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçti" başlığıyla duyurduğu haberde Kılıçdaroğlu'nun kazanmasına yönelik şüphelerin olduğu yorumunu yaptı.Kılıçdaroğlu'nun adaylığının günler süren ve kamuoyuna da yansıyan iç çekişmelerin ardından duyurulduğunu vurguladı.Kılıçdaroğlu'nun adaylığının 6'lı koalisyon arasındaki krizlerin ardından geldiğini belirten WSJ, Kılıçdaroğlu için "CHP lideri, kişisel karizma eksikliği algısı nedeniyle Erdoğan'ın daha zayıf rakiplerinden biri olarak görülüyor" sözlerini kullandı."Muhalefet siyasileri, Erdoğan'a meydan okuyacak adayın belirlenmesi konusundaki anlaşmazlığın ardından kargaşa içinde kalan bir ittifakı kurtarmaya çalışıyor" denildi.Haberde, Altılı Masa'nın dağılmasının ve ardından yaşananlarla ilgili "72 saatlik siyasi dramanın ardından" yorumu yapıldı ve muhalif kanadın son dakikada anlaştıklarına dikkat çekildi.