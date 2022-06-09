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Giriş Tarihi: 9.6.2022 22:20 Son Güncelleme: 9.6.2022 22:25

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Biden, Arjantinli mevkidaşı Fernandez'in eşinin elini bırakmadı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Biden, Arjantinli mevkidaşı Fernandez’in eşinin elini bırakmadı

ABD'nin ev sahipliği yaptığı Amerika Ülkeleri Zirvesi’nde Joe Biden’ın davetliler arasında olan Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ve eşiyle olan selamlaşmaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Dünyanın konuştuğu tokalaşmada Biden’ın, Fernandez'in eşinin elini bir türlü bırakmadığı anlar kameralara yansıdı.

ABD'nin ev sahipliği yaptığı Amerika Ülkeleri Zirvesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın katılımıyla başladı.

Biden, Los Angeles kentinde gerçekleşen Amerika Ülkeleri Zirvesi'nin resmi açılış töreninde, kuzey ve güney Amerika ülkelerinin liderlerine hitap etti.

21 liderin katıldığı zirvede Biden, demokrasinin kalkınmadaki en önemli etken olduğunun altını çizerek, ülkeler arasındaki iş birliği ile demokrasinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Biden, Arjantinli mevkidaşı Fernandez'in eşinin elini bırakmadı | Video

BİDEN, FERNANDEZ'İN EŞİNİN ELİNİ BIRAKMADI

Öte yandan davetliler arasında olan Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ve eşiyle olan selamlaşmaları kamuoyunda geniş yer buldu.

Diğer taraftan Alberto Fernandez ise Biden eşi Jill Biden'a samimi bir şekilde sarıldığı görüldü.

Joe Biden, tokalaştığı Fernandez'in eşinin elini bir türlü bırakmadı. Kameralara yansıyan o anlar sıkça paylaşılırken, liderler samimi pozlar verdi.

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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Biden, Arjantinli mevkidaşı Fernandez'in eşinin elini bırakmadı
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