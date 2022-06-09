Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Biden, Arjantinli mevkidaşı Fernandez’in eşinin elini bırakmadı

BİDEN, FERNANDEZ'İN EŞİNİN ELİNİ BIRAKMADI

Öte yandan davetliler arasında olan Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ve eşiyle olan selamlaşmaları kamuoyunda geniş yer buldu.

Diğer taraftan Alberto Fernandez ise Biden eşi Jill Biden'a samimi bir şekilde sarıldığı görüldü.