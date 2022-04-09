Dünya bu tarihe kilitlendi! Putin’in ‘Zafer Günü’

Rusya Ukrayna savaşı, tüm şiddetiyle sürüyor. Geçtiğimiz hafta içinde Ukrayna'nın Buça kentinden ve Kramatorsk tren garından yürek burkan görüntüler gelirken, savaşın ne zaman biteceği hala büyük bir merak konusu.

GÖZLER 'ZAFER GÜNÜ'NDE

Savaşın gidişatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın savaşta ciddi kayıplar yaşadığını kabul etmişti. Savaşın başından bu yana kaç sivilin öldüğü sorulan Peskov, rakamları "teyit edemedikleri" için cevap vermek istemediğini söyleyerek, kaç Rus askerinin öldürüldüğüne ilişkin "Önemli sayıda asker kaybımız var ve bu bizim için büyük bir trajedi" açıklamasında bulunmuştu. Rus kuvvetleri, hedeflerin başkent Kiev'den uzaklaştırıp ülkenin doğusunda bulunan Donbass bölgesine kaydırırken ortaya atılan bir iddia dünya gündemine oturdu.