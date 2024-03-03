Dünya İsrail’i lanetliyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaklaşık beş aydır sürdürdüğü katliama dünyadan tepkiler sürüyor.ABD'de hava kuvvetlerinde muvazzaf asker Aaron Bushnell'in "soykırıma ortak olmayacağını" belirterek kendini yaktığı İsrail'in Washington Büyükelçiliği binası önünde toplanan yüzlerce gösterici, İsrail'in saldırılarını ve buna ABD yönetiminin verdiği desteği protesto etti. Filistin bayrakları ile gelen göstericiler, "Özgür Filistin", "Refah'tan ellerinizi çekin", "ABD yardımlarını durdurun", "Nazizm=Siyonizm" yazılı pankartlar taşıdı.İtalya'da binlerce kişi, "Gazze'de soykırım dursun" çağrısıyla İsrail'in saldırılarını protesto etmek için yürüdü. Göstericiler, sık sık "Filistin'e özgürlük", "Katil, terörist İsrail" şeklinde slogan attı.İspanya'da, "Filistin halkına yönelik soykırıma" karşı İsrail ve ABD'yi protesto etmek için yaklaşık 3 bin kadın, Avrupa Parlamentosu (AP) ile ABD ve İsrail Büyükelçilikleri güzergahında el ele tutşup insan zinciri eylemi yaptı.Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in saldırılarını proteste etmek için yürüyüş düzenlendi.Almanya'nın Düsseldorf kentinde İsrail'in, Gazze'de yaptığı katliamlar düzenlenen bir protesto gösterisi ile kınandı. NRW Filistin İttifakı ve BİG Partisi Filistin'e ortaklaşa düzenlediği gösteriye bin 500'e yakın kişi katıldı.Küba'da binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Gösteriye başta Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel olmak üzere tüm kabine üyeleri de katıldı.İsrailliler, Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası ve erken genel seçim talebiyle sokaklara döküldü. Başkent Tel Aviv'deki göstericiler, polis bariyerlerini aşarak yolları kapattı. Göstericiler, Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçileri eleştiren pankart, afiş ve dövizler taşıdı. Batı Kudüs'te ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması isteyen yaklaşık 15 bin kişi yürüdü.