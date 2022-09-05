Dünya Müslüman Alimler Birliği Fransa’daki alçak saldırı kınadı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Fransa'da Rambouillet Camisi'ndeki yangını, "terörist bir saldırı" şeklinde nitelendirerek, olayı kınadı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Fransa'nın başkenti Paris'in güneybatısındaki Yvelines kentinde kundaklandığı düşünülen Rambouillet Camisi'nin yanarak kullanılmaz hale gelmesine tepki gösterildi.

"IRKÇI TERÖRİSTLER" VURGUSU

"Paris'in banliyösündeki camiye yapılan ırkçı terörist saldırı, mukaddes değerlere karşı yapılan iğrenç bir suçtur." ifadelerine yer verilen açıklamada, olaydan "ırkçı teröristlerin" sorumlu olduğu vurgulanarak, "terörün terörü beslediği" uyarısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca Fransız makamlarına camileri saldırılara karşı koruma ve ülkede artan İslam karşıtı eylemlere engel olma çağrısı yapıldı.