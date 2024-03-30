Dünya Sağlık Örgütü’nden Gazze için acil çağrı!

Ghebreyesus, "Kanser tedavisi, bombardıman yaralanmaları, böbrek diyalizi ve diğer kronik durumlar da dahil hayat kurtarıcı sağlık hizmetleri için yaklaşık 9 bin hastanın acilen yurt dışına tahliye edilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Gazze'den 7 Ekim 2023 sonrası 2 bin 198'i yaralanma ve 1215'i ise diğer hastalıklar sebebiyle olmak üzere 3 bin 400'den fazla hastanın yurt dışına sevk edildiğini vurgulayan Ghebreyesus, çok daha fazlasının tahliye edilmesi gerektiğinin altını çizdi.