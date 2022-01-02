Dünya salgının gölgesinde ikinci yılbaşını kutladı

Dünya bir yeni yılı daha, Kovid-19 pandemisi nedeniyle kısıtlamalar ve yasaklarla birlikte karşıladı. Birçok ülke, son dönemde hızla yayılan Omicron varyantı nedeniyle, toplu yeni yıl kutlamalarını iptal etti. Bazı ülkeler, evlerde düzenlenen kalabalık toplantıları yasakladı. Polis, ünlü meydanlarda önlemler aldı.
Almanya:
Berlin'in simgelerinden Brandenburg Kapısı önünde her yıl 100 binden fazla kişinin katıldığı havai fişekli yeni yıl kutlamaları yapılamadı. Kutlamalarda hava fişek yasaklandı. İnsanlar, evlerinde televizyondan canlı yayınlanan yılbaşı gösterisiyle yeni yıla girdi. Evlerde en fazla 10 kişinin bir araya gelmesine izin verildi.
İngiltere:
Başkent Londra
'daki Trafalgar Meydanı'ndaki etkinlik iptal edildi. Olası bir toplanmayı önlemek için meydanın etrafı, demir bariyerlerle çevrildi. Polis, Londra'nın birçok bölgesinde sıkı güvenlik önlemleri aldı.
Hollanda:
Yılbaşında havai fişek satışı ve gösterileri yasaklandı.
Fransa: Paris
sokaklarında maske takmak yeniden zorunlu hale geldi. Champs Elysee'de yapılması planlanan havai fişek gösterisi iptal edildi.
ABD: New York
'ta hızla artan Omicron varyantına rağmen Times Meydanı'nda toplanan binlerce kişi yeni yılı kutladı. 50 bin olarak planlanan katılımcı 15 binle sınırlandırıldı. Rap sanatçısı LL Cool J'nin Kovid-19 testi pozitif çıktığı için konser iptal edildi.
Japonya:
Sokakta kutlamalar iptal edildi, sadece yürüyüşlere izin verildi. Yetkililer, halkı evlerde verecekleri partilerde de dikkatli olmaları ve çok büyük kalabalıkların bir araya gelmemesi konusunda uyardı.
Birleşik Arap Emirlikleri:
Dubai'de yeni yıl, Burj el-Arab'daki havai fişek gösterileriyle kutlandı. Coşkulu ışık ve havai fişek gösterileri geceyi gündüze çevirdi.
Azerbaycan:
2022'ye havai fişek gösterileriyle "merhaba" dedi. Cadde ve meydanlar rengârenk ışıklarla süslendi. Cumhurbaşkanı Aliyev, 2022'yi "Şuşa yılı" ilan etti
Rusya:
2022'ye hava fişek gösterileri ve eğlence programlarıyla girildi. Yarım milyondan fazla kişi yeni yılı sokakta kutladı.
Irak:
Süleymaniye kentinde havai fişekli kutlamalar yapıldı.