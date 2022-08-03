Dünya sellerle boğuşuyor 137 kişi öldü

Dünyanın dört bir yanında etkili olan siddetli yagısların tetikledigi seller hayatı durdurdu. ABD, basta olmak üzere birçok ülke sellere teslim olmus durumda. Evlerin yıkıldıgı, araçların sulara gömüldügü, caddelerin nehre döndügü ülkelerde toplam 137 kisi öldü, yüzlerce kisi kayboldu. Üst üste uyarı yapan yetkililer ölü sayısının artabilecegini belirtiyor.ABD'nin Kentucky eyaletinde saganak sonucu meydana gelen son yılların en büyük sel felaketinde bilanço agırlasıyor. Yasamını yitirenlerin sayısı 37'ye yükseldi. Yüzlerce kisi ise hâlâ kayıp. Ülkenin en fakir bölgelerinden birini yıkıma ugratan yagmur suları 30 santimi astı. Bölgedeki köprüler ve yüzlerce ev su altında kalırken, 18 bin kisiye de elektrik verilemiyor. Yaklasık 400 kisinin helikopterle kurtarıldıgı afet bölgesinde en az 300 kisi barakalara sıgındı. Eyalet Valisi Andy Beshear, siddetli rüzgârların baska bir tehdit getirebilecegi konusunda bölge halkını uyardı. Ölü sayısının artmasından endise ediliyor.■ İTahran eyaleti basta olmak üzere ülkenin büyük kısmını etkisi altına alan yagıslardan kaynaklı selde 7 kisinin daha cesedinin bulunmasıyla can kaybı 76'ya çıktı. 16 kisi ise halen kayıp. 24 eyalet sel ve yagmurdan etkilenirken 20 bin konut hasar gördü. Bunlardan 7 bininin yeniden imar edilmesi gerektigi kaydedildi. Bölgelerde arama-kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra selzedelere yardım çalısmaları devam ediyor.Siddetli yagısların yol açtıgı sel ve heyelanların etkiledigi Uganda'daki 2 bölgede 14 kisinin daha cesedine ulasıldı. Böylece ölü sayısı 24'e yükseldi. Kaybolan 12 kisiyi arama-kurtarma çalısmaları sürüyor. 1152 evin selden etkilendigi, ailelerin okul ve devlet binalarında konakladıgı kaydedildi. Yardım, Afet ve Mülteciler Bakanı Esther Anyakun Davinia, vadilerde kalan ve heyelana egilimli bölgelerde yasayanlara "Evlerinizi terk edin" çagrısı yaptı.