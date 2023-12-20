Dünya sessiz kaldıkça İsrail’in zulmü arttı

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki katliamlarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 20 bine dayandı. İşgal ordusu saldırılarına aralıksız devam ediyor. Merkezi New York'ta bulunan ve dünyadaki insan hakları ihlallerini araştıran İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden (HRW) İsrail zulmünü ortaya koyan bir açıklama geldi. İnsan Hakları İzleme Örgütü yöneticilerinden Fred Abrahams, İsrail'in üç İsrailli rehineyi öldürmesinin, sivillerin güvenliğini önemsemediğini gözler önüne serdiğini söyledi. İsrail ordusunun yıllardır eylemleri nedeniyle cezalandırılmadıklarını aktaran Abrahams, 2009'daki çatışmalar sırasında da beyaz bayrak sallayan insanların öldürüldüğü yedi vaka tespit ettiklerini belirtti.HRW yöneticisi Abrahams, "Bu konuda kırmızı çizgiler çekilebilseydi bu üç rehine bugün hayatta olabilirdi" dedi. İsrail ordusu cuma günü yaptığı açıklamada Hamas'ın elindeki üç rehineyi 'yanlışlıkla' vurarak öldürdüklerini açıklamıştı. Adını gizli tutmak isteyen bir askeri kaynak, üç erkek rehinenin üstü çıplak bir şekilde bir binadan beyaz bayrak sallayarak çıktığı anda, İsrailli bir askerin kendisini tehdit altında hissederek tetiğe bastığını ve üçünü de öldürdüğünü söylemişti.İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarından sonra burada yaşayan 2.3 milyon Filistinliyi sürgün etmeyi planlıyor. Bu insanlık dışı plan akıllara 1948'de sürülerek başka ülkelerde mülteci konumuna düşen Filistinlileri getiriyor. Lübnan'daki Burc Baracna Mülteci Kampı'nda yaşayan Zeyneb Salih en-Natur (81) bu kişilerden biri. Natur, "Vatanında ölmek sürgünde zelil olmaktan daha iyi" diyor.