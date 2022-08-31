Dünya tarihinde etkisi büyüktü

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov'un 91 yaşında hayatını kaybetmesi üzerine liderlerden açıklamalar yapıldı.Birleşmiş Milletler: Genel Sekreter Antonio Guterres "Yorulmaz bir barış yanlısıydı" dedi.ABD: Başkan Joe Biden, "Dünya onun sayesinde daha güvenli bir yer haline geldi ve milyonlarca insan daha büyük özgürlüklere sahip oldu" dedi.Almanya: Başbakan Olaf Scholz, Gorbaçov'un cesur ve reformcu bir devlet adamı olduğunu söyledi.Rusya: Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Gorbaçov'un dünya tarihi üzerinde büyük etkisi vardı" dedi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise "Gorbaçov, Soğuk Savaş'ı sona erdirmek için Sovyetler Birliği ile Batı arasında yeni bir romantik dönemin başlayacağına inanmak istedi. Ancak bu romantik beklentiler gerçekleşmedi" dedi. Gorbaçov, 20. yüzyılın en etkili siyasetçilerinden birisiydi. Popülerliği Rusya dışında her zaman daha fazla olan Gorbaçov'u birçok Rus ise çöküşten sorumlu tutuyor. Çiftçi bir ailenin çocuğu olan Gorbaçov, Nobel Ödülü'ne layık görülen bir SSCB lideri olmuştu.