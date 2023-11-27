Dünya, Türkiye’nin dediğine geldi: İki devlet, kalıcı ateşkes

Türkiye, çatışmaları bitirecek tek yolun iki devletli çözüm olduğunu dile getirerek kalıcı ateşkes gerekliliğini vurguluyor. Batı da bu noktaya geldi.ABD Başkanı Joe Biden, iki devlet vurgusu yaptı. Biden, "İki devletli çözüm, hem İsrail hem de Filistin halkının uzun vadeli güvenliğini garanti etmenin tek yoludur" dedi.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "insani ara" ile sonuçlanan diyaloğun sürdürülerek "tam insani ateşkese" dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Siyasi çözüm için yapılan çalışmaların sürdürülebilir olması için anlaşma uzatılmalı" dedi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg insani duraklamanın uzatılması çağrısında bulundu.Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, çözümün ancak iki ayrı devletle mümkün olabileceğini ifade etti.Lübnan Enformasyon Bakanı Ziyad el-Mekari "Bu bir savaş değil, soykırım" dedi.Geçtiğimiz günlerde konuşan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki devletli çözümün hayata geçirilmesi çağrısı yapmıştı. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi de önümüzdeki günlerde Gazze ile ilgili BMGK'yı ziyaret edecek.