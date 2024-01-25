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Giriş Tarihi: 25.1.2024

Dünya, Türkiye’nin İsveç kararından memnun

Dünya, Türkiye’nin İsveç kararından memnun
TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesi ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından memnuniyetle karşılandı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Türk parlamentosunun İsveç'in NATO'ya giriş başvurusunu onaylayan oylamasını memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı. İtalya, Almanya, Belçika, Danimarka, Estonya, Litvanya, Finlandiya, Letonya ve Norveç de bu karar karşısında memnuniyetlerini sosyal medya hesaplarından duyurdu. İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, önceki gün TBMM'de kabul edildi.
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Dünya, Türkiye’nin İsveç kararından memnun
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