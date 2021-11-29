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Giriş Tarihi: 29.11.2021 10:37 Son Güncelleme: 29.11.2021 10:46

Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Virgil Abloh kansere yenik düştü

Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Virgil Abloh kansere yenik düştü

Yıldız tasarımcısı olarak öne çıkan ve dünyanın en etkili tasarımcılarından biri olarak gösterilen Virgil Abloh, 41 yaşında hayatını kaybetti. Amerikalı modacı, iki yıldız nadir görülen bir kanser türüyle mücadele ediyordu. Abloh'un arkasından, "Dünya bir moda süper starını kaybetti" yorumları yapıldı.

Dahi bir tasarımcı olarak anılan Abloh, kansere yenik düştü. 41 yaşındaki tasarımcının Instagram sayfasından yapılan anma paylaşımında, Abloh için "sadık bir baba, eş, ağabey ve arkadaş" ifadeleri kullanıldı.

Ganalı bir anne ve babanın çocuğu olan Abloh, Chicago'da hayatını kaybetti.

2 YILDIR KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU

2 çocuğu olan Abloh'a 2019 yılında ender görülen bir kanser türü olan kardiyak anjiyosarkom tanısı konuldu. Modacının hastalığı kamuoyuna duyurulmamıştı. Instagram hesabından hastalık sürecine ilişkin, "Hastalıkla mücadelesini mahrem bir şekilde yürütmeyi seçmişti. Farklı ve zorlayıcı birçok tedaviden geçerken, moda ile kültür sanat dünyasının önemli kurumlarında lider olmayı sürdürdü" denildi.

Aynı paylaşımda, "Tüm süreç boyunca, iş ahlakını, sonsuz merakını ve iyimserliğini de hiç kaybetmedi" ifadeleri kullanıldı. Abloh, moda dünyasının en ilham verici isimleri arasında gösterildi.

Moda, müzik ve sanat alanında aktif olan Abloh, aynı zamanda mühendislik ve mimarlık alanlarında eğitim almıştı.

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Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Virgil Abloh kansere yenik düştü
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