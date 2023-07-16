Dünyada ‘demokrasi bayramı’ coşkusu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla dış temsilciliklerde düzenlenen etkinliklerin yankıları sürüyor. Batı Trakya'dan Kazakistan'a, Almanya'dan Arjantin'e ve ABD'ye pek çok ülkede yapılan törenlerde şehitler anılırken yabancı medya organalrı, törenlerle ilgili haberlerinde Türk halkının demokrasiye olan inancı ve demokrasiyi canı pahasına savunmasına dikkat çekti. Latin Amerikan medyası '15 Temmuz nandir görülen bir demokrasi direnişidir' diyerek 15 Temmuz darbe ve işgal girişimine karşı Türk halkının sergilediği destansı duruşu alkışladı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) törenlerin yanında Batı Trakya'da Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğu'nda da etkinlik yapıldı. Burada konuşan Başkonsolos Aykut Ünal, İstanbul'da Çengelköy'de göğsüne aldığı iki kurşunla şehit düşen Mustafa Canbaz'ın, Batı Trakya'nın sembol ismi olduğunu söyledi. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'daki törenlerde şehitler anıldı. Elçiliklerde Ku'an-ı Kerim okundu. . Irak'taki anma etkinlikleri sabah saatlerinde Bağdat'taki Türk şehitliğine çelenklerin konulması ile başladı. Erbil'de ise sinevizyon gösterisiyle terör örgütü FETÖ'nün acımasız yüzü ekranlara taşındı.Almanya'nın başkenti Berlin'de de anma etkinliği düzenlendi. Büyükelçi Ahmet Başar Şen, FETÖ'nün darbe girişiminin bertaraf edilmesindeki en büyük payın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına ait olduğunu söyledi. Berlin Başkonsolosluğu'nun demir parmaklıklarına, şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu plakalar asıldı. Pakistan, İngiltere, İrlanda, İtalya, Arnavutluk,Japonya ve Brezilya'daki Türk diplomatik temsilciliklerinde de törenler düzenlendi.Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde araçlar ve uçakla gösteriler yapıldı. Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ABD'nin New York ve Pensilvanya eyaletinde anma törenleri ve gösteriler düzenledi. New York'un ardından Pensilvanya semalarına yönelen bir uçakta yer alan dev pankarta, "15 Temmuz 2016'da 253 masumun canına kıyanlar, size tahmin ettiğinizden çok daha yakın bir yerde yaşıyor" ifadeleri yer aldı. Diğer taraftan ışıklı tabelalarda, Türk bayrağı ve darbe girişimi gecesinden fotoğraflarla birlikte, "Demokrasinin Zaferi" yazan iki araç, FETÖ elebaşının bulunduğu Saylorsburg sokaklarında tur attı.Arjantin basınında "15 Temmuz Demokrasi Günü" geniş yer buldu. Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Süleyman Ömür Budak'ın ev sahipliğinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Arjantin'in önde gelen basın kuruluşları gazetelerinde 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin detaylarına yer verdi. Tiempo Argentino, "Türkiye 2016'daki kanlı darbe girişimini anıyor" başlıklı haberinde, halkın toplu halde sokaklara dökülerek darbeye engel olduğunu ve demokrasiye sahip çıktığını yazdı. "Türk milletinin azmi ve büyüklüğü sayesinde darbe girişimi engellendi" denildi. Ambito International ise Türk halkının savaş uçakları ve tank tehdidine rağmen demokrasiye canı pahasına sahip çıktığını vurguladı. Nadir görülen bir demokrasi direnişi yaşandığının altı çizildi.