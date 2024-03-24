Dünyada hüzün

Rusya'daki terör saldırısının ardından liderler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziye mesajları gönderirken, dünyanın farklı noktalarında yaşayanlar da saldırıda hayatını kaybedenleri andı. Moskova'da yaşayanlar saldırıda hayatını kaybedenler için saldırının gerçekleştirildiği yere karanfiller bıraktı.Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Rusya Büyükelçiliği önüne gelen Almanlar, saldırıda ölenler için büyükelçilik binasının önüne çiçek bıraktı. Saldırıda ölenler arasında bulunan çocuklar için ise küçük oyuncak ayı bırakan ziyaretçiler ölenler için dualar etti.Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Rusya Büyükelçiliği'nin önüne çiçek bırakan Danimarkalılar ölenlerin anısına mum yaktı.Rusya'nın Bişkek, Viyana, Kişinev, Londra ve İstanbul büyükelçilikleri önüne binlerce çiçek bırakıldı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 1 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu. Kremlin'deki Rus bayrağı ile St. Petersburg'da Yasama Meclisi'ndeki bayraklar yarıya indirildi. Etkinlikler iptal edildi, TV'ler yayın programlarını değiştirdi. Bu, ülkenin modern tarihindeki 30'uncu ulusal yas günü niteliği taşıyor. Dünya saldırı sonrası Moskova'nın tavrını merak ederken Rusya, dün Ukrayna'nın Kiev ve Lviv kentlerinin alt yapısına saldırı düzenledi. Ukrayna da Kırım'da Rus kontrolündeki bölgeye saldırıdı.