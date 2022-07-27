Dünyada ilk: Cins köpek klonlandı

Güney Koreli araştırmacılar, cins köpek klonlayarak bir ilke imza attı. Araştırma ekibi, köpeklerde kanser, Parkinson hastalığı, Alzheimer ve felçle bağlantılı olan DJ-1 genini devre dışı bıraktı. Deri hücrelerinin genetiği, gen düzenleme teknolojisi CRISPR'la değiştirilmişti. Sürecin sonunda hem genetiği değiştirilmiş hem de klonlanmış olan iki "Beagle" cinsi köpek yavrusu dünyaya geldi. Bu araştırmayla, klonlanan canlıların hastalıklara karşı daha hassas hale gelmesinin önüne geçilebileceği belirtildi.