Dünyada yeni yıl sevinci

Dünyada yeni yıl kutlamaları her sene olduğu gibi bu sene de renkli görüntülere sahne oldu. Avrupa'dan Amerika'ya dünyanın her kıtasından pek çok ülke 2024'e coşkuyla ve gösterilerle 'merhaba' dedi.ABD halkı, yeni yıla New York'ta sokak kutlamalarıyla başladı. ABD'nin New York eyaletinde, binlerce kişi yeni yılı karşıladı. Kutlamalar kapsamında, Times Meydanı'nda danslar eşliğinde konserler düzenlendi. Özgürlük Anıtı yakınında düzenlenen hava fişek gösterisi gökyüzünü aydınlattı.Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi yeni yılı karşıladı. Kutlamalar esnasında çıkan olaylarda 300 kişi gözaltına alındı. Avusturya'da bir mekânda çıkan yangında 3 kişi yaralandı.İngiltere 2024 yılına havai fişeklerin renkli gösterileriyle girdi. Londra'daki gösteriyi 100 binden fazla kişi yerinden izledi. 12 bin havai fişeğin patlatıldığı gösteriyi, milyonlarca kişi de internetten ve televizyondan takip etti.Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan yaklaşık 1.5 milyon kişi 2024 yılını coşkuyla karşıladı.Rusya, Ukrayna'daki savaş nedeniyle 2024'e büyük havai fişek gösterileri yapmadan girdi. Başta Kızıl Meydan'ın civarı olmak üzere insanlar yılbaşını karşılamak için bekledi.