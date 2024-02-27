Dünyanın en büyük çocuk mezarlığı Gazze raporu

Gazze'de yaşanan katliam ve soykırımın kanıtlarını tek tek ortaya koyan "Dünyanın En Büyük Açık Hava Hapishanesinden Dünyanın En Büyük Çocuk Mezarlığına" özel raporu açıklandı. Netanyahu ve çetesi hakkında açılan uluslararası davalarda kanıt olarak da kullanılabilecek raporun kapağındaki görsel ise çok çarpıcı. Görselde, 1945 yılında Hitler'in soykırımına uğrayan Yahudiler ile 2023 yılında İsrail soykırımı yaşayan Gazzelilerin gömüldüğü toplu mezar fotoğrafları yer aldı. Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından hazırlanan rapor için TBMM Tören Salonu'nda tanıtım toplantısı yapıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "Zulme karşı bir insanlık cephesi kurulmuş; güçlenerek yoluna devam edecektir. Bundan sonra dünyanın neresine giderse gitsin zalimler ve destekçileri için iş hiç kolay değildir. Hangi büyük üniversitede konuşurlarsa zulümler için yüzlerine haykıran hatta bir müddet sonra yüzlerine tüküren insanlar olacaktır" ifadelerini kullandı.