Dünyanın en çok kazandıran yabancı dili! Yıllık 4 milyon lira

Onlarca dil kapasitesine sahip olan dil platformu Preply, 1.5 milyondan fazla iş ilanını inceleyerek dünyanın en çok kazandıran yabancı dilini araştırdı. Araştırmanın sonucuna göre ABD'ninm New York kentinde yaşayıp Portekizce bilen biri bu işi yaparsa yılda yaklaşık 263 bin 781 dolar (4 milyon lira kadar) kazanabiliyor.

LİSTENİN 2. VE 3.'SÜ

Bunun üzerine Forbes'ın araştırdığı sonuçlara göre ise ikinci sırada yıllık 97 bin 452 dolar ile Japonca var. Bunu 3. sırada 89 bin 996 dolar maaşla Almanca takip ediyor.