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Giriş Tarihi: 19.1.2023

Dünyanın en yaşlı insanı unvanı el değıştirdi

Dünyanın en yaşlı insanı unvanı el değıştirdi
"Dünyanın en yaşlı insanı" unvanını taşıyan 118 yaşındaki Fransız rahibe Lucile Randon, yaşamını yitirdi. Randon'ın kaldığı Fransa'nın güneyindeki Toulon kentindeki bakımevinin yetkilileri, 11 Şubat 1904 doğumlu rahibenin salı günü yatağında hayatını kaybettiğini belirtti. Randon'un ölümünün ardından "dünyanın en yaşlı insanı" unvanı el değiştirdi. 115 yaşındaki Maria Branyas, unvanın yeni sahibi oldu. 4 Mart 1907'de ABD'nin California eyaletinde doğan ve 1918 grip salgınını, iki dünya savaşını ve koronavirüsü atlatan Branyas, küçükken taşındığı İspanya'da yaşıyor.
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Dünyanın en yaşlı insanı unvanı el değıştirdi
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