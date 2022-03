Dünyanın gözü Antalya’daki zirvede

Bölgesinde ve dünyada barış ve istikrar isteyen Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın bir an önce sona ermesi için yoğun çaba gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelerde verdiği "Ateşkes ve barış için üzerimize düşeni yaparız" şeklindeki mesajlar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'nun yoğun diplomatik temasları neticesinde bugün Antalya 'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov , Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Bakan Çavuşoğlu üçlü görüşme gerçekleştirecek. Dünyanın gözü kulağı diplomasinin nabzının attığı Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında gerçekleşecek toplantıda olacak. Türkiye'nin ne Ukrayna ne de Rusya ile bağlarını koparmayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında kurduğu dengeli politikayla zoru başardı. Rusya ile birçok alanda önemli işbirlikleri bulunan Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi 'ni uygulamaya koydu ve NATO müttefiklerinin övgüsünü aldı. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhataplarıyla 19 telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu süreçte Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile 6, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la 4 kez görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da barış ve istikrar için büyük çaba gösterdi. Bu görüşmeler neticesinde Antalya'daki görüşmenin altyapısı oluşturuldu. Bu arada, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, üçlü toplantı için dün Antalya'ya geldi.Küreselmeselelerde uzlaştırıcı ve sağduyulu bakış açısıyla dikkat çeken Türkiye, global problemlerin ayyuka çıktığı dönemde Antalya Diplomasi Forumu'nda çok sayıda üst düzey siyasiyi ağırlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde 11-13 Mart'ta ikincisi gerçekleştirilecek forum, Türkiye'nin tanıtımına da önemli katkı sunacak. Foruma devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, kanaat önderleri, diplomatlar, iş insanları, akademisyenler, düşünce kuruluşlarından 140 isim katılacak. ADF geçen sene 11 devlet ve hükümet başkanı ile 45 bakan ağırladı. Bu yıl konuk edilecek devlet ve hükümet başkanı sayısı 15'e, bakan sayısı 67'ye yükseldi. Ayrıca NATO ve AGİT 'in de arasında bulunduğu 44 üst düzey bölgesel ve uluslararası teşkilatın temsilcisinin katılacağı bildirildi. Foruma 2 bin 500'ün üzerinde fiziksel, 10 binin üzerinde çevrim içi katılım bekleniyor. Liderler oturumu, panel ve gençlerle buluşma etkinlikleri planlanıyor. ADF'de küresel sorunların yanı sıra bölgesel gerilimler de ele alınacak. Türkiye, dost ülkelerin yanında normalleşme sürecine girdiği ve anlaşmazlıklarının bulunduğu ülkelerden üst düzey temsilcileri de foruma davet etti.TÜRKİYE'NİN girişimleri sonucu Rusya-Ukrayna dışişleri bakanları bugün Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bir araya gelecek. Görüşme, dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırırdı. Alman basınında yer alan haberlerde, her iki ülkenin Türkiye'nin arabuluculuğunda buluşacağı ifade edildi. Ayrıca buluşmanın savaşın başlamasından bu yana Rusya ile Ukrayna arasındaki ilk hükümetler arası istişare olacağına işaret edildi. Fransız basınında ise Türkiye'nin yoğun diplomatik çabalarına yer verildi. Saldırıların başından beri Ankara'nın denge kurmaya çalıştığı belirtilen haberlerde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında arabuluculuğun teşvik edilmesinde yoğun şekilde yer aldı" ifadeleri kullanıldı.UKRAYNA Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, "10 Mart'ta yapılması planlanan görüşme öncelikle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek. Erdoğan mı Putin'i yoksa Çavuşoğlu mu Lavrov'u ikna etti bilmiyorum ama görüşme yapılacak" dedi. Kuleba, Lavrov'un iki yıldır ikili veya Normandiya Dörtlüsü formatında kendisiyle herhangi bir şekilde görüşmekten kaçındığını kaydetti. Kuleba ayrıca, "Umarım Lavrov propaganda perspektifinden değil, çözüm bulma göreviyle yaklaşır" dedi.KREMLİN Sözcüsü Dimitri Peskov, bugün Antalya'da yapılacak Rusya- Ukrayna zirvesine ilişkin açıklamalarda bulundu Peskov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba arasında Antalya Diplomasi Forumu'nda yapılması planlanan görüşmenin "çok önemli" olduğunu söyledi. "Bu, müzakere sürecinin sürdürülmesidir ki bu da çok önemlidir" diyen Peskov "Önceden davranmayalım. Görüşmeleri bekleyelim" diye konuştu.RUSYA-Ukrayna savaşında 14'üncü gün geride kalırken yoğun yaptırımlara rağmen Rusya'nın saldırıları devam ediyor. Yayınladığı canlı video mesajlarında halka direniş çağrısı yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, "Savaş bitmeli. Müzakere masasına oturmalıyız. Ancak eski ölümcül hırslar için değil, dürüst, somut, halkın çıkarları için" ifadelerini kullandı.UKRAYNA'DA başkent Kiev dahil Harkov, Çernigiv, Sumi ve Mariupol kentlerinde sivillerin tahliyesi için ateşkes ilan edildi. Kar yağışı altında zor koşullarda yapılan tahliyeler sırasında yürek burkan manzaralar yaşandı. BM, 2 milyon 155 bin kişinin kaçtığını bildirdi.