Dünyanın ilk köpek restoranı

Bolivya'nın başkenti La Paz'da köpeklerin rahatı ve damak tadı düşünülerek oluşturulan Paladrar adlı restoran kapılarını açtı. Özel müsterisi köpekler olan restoranın köpek maması konusunda uzmanlaşmış bir şefi bulunuyor. Jacqueline Cuentas ve kocası Alejandro Castro, Rottweiler melezi olan köpekleri Logan ile hiçbir yerde "hoş karşılanmadıkları"nı belirterek Paladrar'ı açmaya karar verdiklerini söyledi. Köpek mamaları, havuç, balkabağı ve brokoli ile buharda kapatılmış dana eti dilimleri, tavuk suyunda hafifçe haşlanmış bir şekilde servis ediliyor. Restoranda yiyeceklerin fiyatları 6 ile 50 TL arasında değişiyor.