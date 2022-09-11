Dünyanın kaderini değiştiren gün: 11 Eylül 21 yıla rağmen sorular cevapsız

Yalnızca ABD'yi değil tüm dünyayı derinden sarsan ve dünyanın kaderini değiştiren 11 Eylül terör saldırılarının 21. Yıl dönümü. Ancak hala birçok soru cevaplanmış değil. 2001'de New York'un Wall Street bölgesindeki ikiz kuleler ile Pentagon'un yer aldığı noktalara gerçekleştirilen hava saldırılarının mağdurları, hala net olarak saldırıların kimin tarafından finanse edildiğinin cevabını alamadı. Sayılarının 10 bin civarında olduğu belirtilen mağdurların saldırıların faillerinin bulunması ve tazminat talebiyle açtıkları davalardan bazıları sonuçsuz kalırken bazıları ise geçen çeyrek asra yakın zamana rağmen karara bağlanamadı. Saldırı sonucunda, İkiz Kuleler'de 2 bin 606 kişi, Pentagon'da 125 kişi ve uçaklardaki 246 kişi yaşamını yitirdi. 19 teröristle birlikte toplam ölü sayısı 2 bin 996 olarak açıklandı.ABD'DE 11 Eylül saldırıları sonrası ırkçılık ve İslamofobi ciddi oranda arttı. Amerikan tarihinin en büyük terör saldırısı 11 Eylül'ün 21. yılında, Müslümanlar hala İslamofobiye maruz kalıyor. ABD'nin en büyük Müslüman sivil haklar örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Los Angeles Direktörü Hussam Ayloush, Müslümanlar için zor bir dönemin başlangıcı olan günün yıl dönümünde açıklamalarda bulundu. Ayloush, saldırılar sonrası İslam karşıtları ve medya tarafından sürdürülen basmakalıp yargıların bir sonucu olarak Müslümanların hala nefret, zorbalık ve ayrımcılığın hedefi olduğunu ifade etti. Ayloush, nefreti körükleyen yanlış bilginin hala çevrim içi yayıldığını belirtti. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) verilerine göre, ülkede 2000 yılında Müslümanlara yönelik 28 nefret suçu işlendi, saldırıların olduğu 2001 yılında bu rakam 481'e yükseldi. Saldırının üzerinden yıllar geçtikçe İslam karşıtlığının dozajı o döneme göre azalsa da ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerde olumsuz olaylar yaşanmaya devam ediyor.