Düşük doğum oranı Avrupa’yı sardı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa'nın düşük doğum oranları konusunda ciddi, somut ve kararlı yanıtlar vermesi gerektiğini belirtti. İtalya ve Avrupa'daki doğum oranlarındaki düşüşe dikkati çeken Meloni, "Eski Kıta'nın doğum oranı konusunda ciddi, somut, kararlı yanıtlar vermesi gerekiyor" diye konuştu. İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (ISTAT) 29 Mart'ta açıkladığı 2023 verilerine göre, ülkede geçen yıl 379 bin doğum kaydedildi. Ülkede doğum sayısı 2008'den bu yana yüzde 34.2 oranında azalmış durumda. Yunanistan'da da doğum oranları son 92 yılın en düşük seviyesinde çıkmıştı.