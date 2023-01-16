Economist dergisinden seçim analizi: Erdoğan’ın karşısında kazanmaları çok zor

Türiıye'de yapılacak seçimler dünya medyasının dikkatini çekmeye devam ediyor. Son olarak İngiltere merkezli Economist dergisinde bir analiz yayınlandı. "Muhalefetin kazanması gerekiyor ama önlerinde engeller var" başlıklı haberde "Erdoğan'ın karşısında kazanmaları çok zor" yorumuna yer verildi. Muhalefetin önündeki engellerden birinin kendisi olduğu belirtilen haberde Cumhur İttifakı'na karşı masa etrafında toplanan siyasi partilerin hâlâ seçime girecek bir lider bulmadığına dikkat çekildi. Aynı haberde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun etkisini kaybettiğine ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da HDP seçmeninden oy alamayacağına vurgu yapıldı. "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday olmaya kararlı görünüyor, ancak İyi Parti Lideri Meral Akşener'in tepkisiyle karşılaşıyor" ifadeleri kullanılan haberde "Muhalefet içindeki çatlaklar kendini gösteriyor" denildi. Aynı analizde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim mitinglerinin ise rock konseri gibi geçtiği belirtildi.