Ege, 16 göçmene daha mezar oldu

AVRUPALI
devletlerin göz yumması ve Yunanistan
'ın başvurduğu insanlık dışı uygulamalar nedeniyle Ege
Denizi göçmenlere mezar olmaya devam ediyor. Son bir hafta içerisinde üçüncü kez facia yaşandı. Paros Adası
açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 16 göçmen hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenler arasında bir de bebek bulunuyor. Yunan Sahil Güvenlik birimleri tarafından kurtarılan 63 düzensiz göçmen Paros Adası'na götürüldü. Teknede 80'in üzerinde düzensiz göçmenin bulunduğu belirtildi. Çarşamba gecesi yaşanan bir diğer trajedide de onlarca göçmen kaybolmuş, cuma gecesi ise 11 göçmen farklı bir kazada yaşamını yitirmişti. Birleşmiş Milletler
verilerine göre bu yıl ocak ile kasım ayları arasında Avrupa
'ya ulaşmaya çalışan 2 bin 500'den fazla göçmen boğuldu ya da kayboldu.