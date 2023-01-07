El Chapo savaşında ölü sayısı 29 oldu

Meksika'da"El Chapo / Bücür" lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğullarından Ovidio Guzman Lopez'in gözaltına alınması üzerine çıkan çatışmalarda 10'u asker 29 kişi öldü. Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ölen askerler için özel bir cenaze töreni düzenleneceğini bildirdi. Savunma Bakanlığı operasyona 3 bin 586 silahlı kuvvetler mensubunun katıldığını açıkladı. Çatışmaların ardından 21 kişi ise gözaltına alındı. Çatışmaların yol açtığı şiddet sarmalında, çok sayıda askeri araç tahrip oldu, onlarca araç ateşe verildi ve 100'den fazla uçuş iptal edildi. Anayolları barikatlarla kapatan ve araçları ateşe veren Sinaloa çetesi mensupları, okulların tatil edilmesine neden olmuştu. 28 yaşındaki Ovidio Guzman, Sinaloa çetesinin önde gelen liderlerinden ve ABD'nin en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından biriydi. 2001 ve 2015'te Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçan Joaquin Guzman, en son 2016'da yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.