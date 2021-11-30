El Chapo’nun eşi hakkındaki davada karar açıklandı

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Washington DC Bölge Yargıcı Rudolph Contreras, Guzman'ın 32 yaşındaki eşi Emma Coronel Aispuro hakkındaki davada kararını açıkladı.

Aispuro'nun "uyuşturucu kaçakçılığı" ve "kara para aklama" suçlamalarından 36 ay hapse mahkum edildiği belirtildi.

Mahkeme metninde, hem Meksika hem ABD vatandaşı olan Aispuro'nun "El Chapo'nun" uyuşturucu karteli Sinola üyeleri ile 5 kilo kokain, 1 kilo eroin, 500 gram metamfetamin ve 1000 kilogram esrar kaçakçılığı için iş birliği yaptığı ifade edildi.

Aispuro'nun kartelin ticaretindeki kara paraların aklanması için de eylemlerde bulunduğu aktarılan metinde, Aispuro'nun 10 Haziran'da hakkındaki suçlamaları kabul ettiği kaydedildi.