Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan Türkiye'ye geliyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan, Sayın Bakanımızın davetine icabetle 27 Mayıs 2022 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret çerçevesinde yapılacak temaslarda ikili ilişkilerimizde son dönemde kaydedilen gelişmelerin yanı sıra bölgesel konular da ele alınacaktır" ifadelerine yer verildi. ANKARA