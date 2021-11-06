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Giriş Tarihi: 6.11.2021

Elmas bilezikleri açık artırmaya çıkarılıyor

Elmas bilezikleri açık artırmaya çıkarılıyor
Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'e ait 100 elmas ile kaplı iki elmas bilezik, 9 Kasım'da Cenevre'de Christie's Müzayede Evi'nde ilk kez açık artırmaya çıkarılacak. Tarihi 1776'ya kadar uzanan elmas bilezikler hakkında bir açıklama yayınlayan Christie's Müzayede Evi, bu iki bileziğin sadece kökenleri açısından değil, aynı zamanda yapılışı bakımından da farklı olduğunu, boyut olarak değişken toplam 100 elmas ile kaplı olduğunu, 2 ila 4 milyon dolar arasında değere sahip olacağının tahmin edildiğini duyurdu.

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Elmas bilezikleri açık artırmaya çıkarılıyor
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