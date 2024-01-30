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Giriş Tarihi: 30.1.2024 11:28 Son Güncelleme: 30.1.2024 11:49

Elon Musk, ilk kez bir insanın beynine çip yerleştirdi

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, ilk kez bir insana beyin çipinin takıldığını açıkladı. Musk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sahibi olduğu Neuralink şirketinin geliştirdiği beyin çipinin ilk kez bir insana yerleştirildiğini ve iyileşme sürecinin iyi gittiğini ifade etti.

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Elon Musk, ilk kez bir insanın beynine çip yerleştirdi

ABD'li nöroteknoloji şirketi Neuralink'in sahibi Elon Musk, ilk kez bir insana beyin çipinin takıldığını açıkladı. ABD'li milyarder Elon Musk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sahibi olduğu Neuralink şirketinin geliştirdiği beyin çipinin ilk kez bir insana yerleştirildiğini duyurdu. Musk iyileşme sürecinin iyi gittiğini belirtirken, ilk sonuçların "umut verici" olduğunu ifade etti. İlk Neuralink ürününün adının "Telepati" olduğunu açıklayan Musk, "Sadece düşünerek telefonunun veya bilgisayarın ve bunlar aracılığıyla hemen hemen her cihazın kontrolünü sağlıyor. İlk kullanıcılar uzuvlarını kullanma kabiliyetini kaybeden kişiler olacak. Stephen Hawking'in hızlı bir katip veya müzayedeciden daha hızlı iletişim kurabildiğini hayal edin. Amaç budur" ifadelerini kullandı.

MAYIS 2023'TE İZİN VERİLMİŞTİ

Öte yandan, Musk'un Neuralink şirketine beyin çipi projesinin geçtiğimiz Mayıs ayında ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından insanlar üzerinde denenmesi için izin verilmişti. Saç telinden daha ince olan beyin çipinin Nisan 2021'de ise maymun üzerindeki deneyinin başarıyla gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Bilim dünyasında çığır açan çip, beyin aktivitelerini okuyarak beyin dalgalarından alınan verileri kaydedip bunu kişinin nasıl hareket etmek istediğini çözen bir uygulamaya kablosuz olarak iletmesini sağlıyor. Çip sayesinde felç gibi nörolojik rahatsızlıkların tedavi edilmesi hedefleniyor.

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Elon Musk, ilk kez bir insanın beynine çip yerleştirdi
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