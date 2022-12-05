Elon Musk: Suikast riski altındayım

Twıtter'ı satın alan iş insanı Elon Musk, yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. Twitter'daki bir sohbet odasında konuşan Musk, 'suikasta' uğrayabileceğini ileri sürdü. Musk, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın olumsuz haberlerinin şirketin eski yönetimi tarafından nasıl sansürlendiğine ilişkin yorum yaptığı sırada "Açıkçası başıma kötü bir şey gelme, hatta kelimenin tam anlamıyla vurulma riskim epey kayda değer seviyede" dedi. Musk, "Umarım öldürmezler, kader bana güler ve bu olmaz. Bu konuda kesinlikle risk var" ifadelerini kullandı. Geçen günlerde Musk, şirketin eski yönetiminin 2020 başkanlık seçimleri öncesinde Hunter Biden'la ilgili çıkan haberleri sansürlediğine yönelik belgeleri ifşa etmişti.