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Giriş Tarihi: 19.11.2023

Elon Musk’a ambargo

Elon Musk’a ambargo
Tesla ve SpaceX'in üst yöneticisi, eski adı Twitter olan X'in sahibi ABD'li iş adamı Elon Musk, yaptığı paylaşım nedeniyle hedef alındı. Son olarak Beyaz Saray'ın Musk'a yönelik antisemitik komplo teorisini desteklediği iddiasının ardından, teknoloji devi şirketler Apple, Disney, Comcast ve Warner Brothers Discovery de X'te reklamlarını durdurdu. Beyaz saray sözcüsü, bir kullanıcının X'te yaptığı, "Yahudiler, insanlardan kendilerine karşı kullanmayı bırakmalarını istedikleri nefreti tam da beyazlara karşı kullanıyor" paylaşımına "Gerçekleri söyledin" yorumunu yapan Musk'ı "Yahudi karşıtlığını teşvik etmekle" suçladı.
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Elon Musk’a ambargo
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